Cochabamba amanece con bloqueos: Transporte Libre y sectores sociales salen a las calles

El Transporte Libre de Cochabamba inició este lunes una serie de bloqueos en distintos puntos de la ciudad, principalmente en la zona norte, en rechazo al Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los combustibles.

Los choferes cerraron calles y avenidas utilizando sus propios vehículos y aseguraron que no participaron de la reunión sostenida el fin de semana entre el Gobierno y el transporte federado, donde se acordó suspender las medidas de presión y conformar mesas de trabajo.

El sector anunció que mantendrá los bloqueos de forma indefinida mientras no exista una respuesta directa del Gobierno a sus demandas.

BLOQUEOS Y MARCHAS EN DISTINTOS PUNTOS

En cumplimiento de una determinación de la Central Obrera Boliviana (COB), trabajadores fabriles también instalaron puntos de bloqueo en la avenida Blanco Galindo, a la altura del puente Huayculli.

Otro punto conflictivo se registra en el puente Quillacollo, donde funcionarios del sindicato de trabajadores de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) se movilizaron en rechazo al incremento de los pasajes.

Asimismo, vecinos de distintas zonas protagonizan marchas en la ciudad, expresando su rechazo a una posible subida de tarifas y exigiendo soluciones inmediatas a las autoridades.

CONTEXTO

Cabe recordar que la noche del domingo 21 de diciembre, la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia firmó un acuerdo con el Gobierno, mediante el cual se levantaron las medidas de presión del transporte federado y se establecieron mesas de trabajo para definir el costo de los pasajes.

Sin embargo, las protestas continúan en Cochabamba debido a la falta de consenso entre todos los sectores del transporte y organizaciones sociales.

