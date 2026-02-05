“Los hechos no ocurrieron como se denunció”, afirma defensa del tiktoker Milton

El abogado defensor de Milton Apaza, Javier Mena, informó que el proceso por presunta violación se encuentra en etapa preparatoria y que la defensa presentó testigos presenciales ante la Fiscalía con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados.

El creador de contenido permanece con detención preventiva en el penal de San Antonio de Cochabamba, mientras continúan las investigaciones a cargo del Ministerio Público.

Según explicó Mena, el hecho denunciado habría ocurrido en un monoambiente, donde además del acusado y la presunta víctima, había otras seis personas: dos mujeres y cuatro varones, quienes habrían compartido bebidas alcohólicas durante la reunión.

El jurista indicó que estas personas fueron propuestas como testigos y deberán prestar su declaración ante la Fiscalía.

“De acuerdo con estas versiones, los presentes aseguran que los hechos no habrían ocurrido como fueron denunciados y que todos consumieron las mismas bebidas, sin que se registrara una situación anormal”, señaló Mena.

Asimismo, afirmó que uno de los testigos manifestó que otro hombre habría ingresado previamente al dormitorio junto a la presunta víctima, un aspecto que, según la defensa, deberá ser investigado.

El abogado también cuestionó la versión de que la joven se hubiera encontrado inconsciente, señalando que, conforme a los testigos, la denunciante se mantuvo consciente durante toda la reunión y que no habría existido un acto no consentido.

Mena añadió que, hasta el momento, no existiría un examen toxicológico que confirme que la denunciante se encontraba en estado de ebriedad

Detención y situación legal

Respecto a la aprehensión, la defensa explicó que Apaza fue detenido en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando se dirigía a Buenos Aires para participar en un evento de creadores de contenido.

El abogado sostuvo que su cliente no tenía conocimiento de la denuncia al momento de su detención y que contaba con pasajes de ida y retorno, además de invitaciones y contratos laborales, documentación que será presentada como parte de la estrategia legal.

Actualmente, la defensa recopila elementos para solicitar la cesación de la detención preventiva, argumentando que esta medida cautelar no define el fondo del proceso y que la investigación continúa abierta.

Investigación en curso

El caso se originó tras la denuncia presentada por una joven de 24 años, quien afirmó haber sido víctima de agresión sexual luego de compartir bebidas alcohólicas con un grupo de personas en un inmueble de Cochabamba.

El Ministerio Público continúa con la recolección de declaraciones y pruebas para determinar responsabilidades, en el marco del debido proceso.

