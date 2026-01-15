Aprehenden al tiktoker Milton en Viru Viru cuando intentaba salir del país

El tiktoker boliviano Milton M.A.M., conocido en redes sociales como “Milton”, fue aprehendido este jueves en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando presuntamente intentaba salir del país, en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía Departamental de Cochabamba.

La aprehensión fue ejecutada por efectivos de la Policía Boliviana en el marco de un proceso penal que investiga al creador de contenido por el presunto delito de violación, hecho que hubiese ocurrido en la ciudad de Cochabamba.

De acuerdo con información oficial, la orden de aprehensión fue suscrita por la fiscal de materia Claudia Rocío Paredes Olmos, de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, tras una denuncia presentada por la ciudadana Tania S.F. El Ministerio Público determinó que existen elementos de convicción suficientes que vinculan al investigado con el hecho denunciado.

Asimismo, la Fiscalía justificó la medida señalando la presencia de riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga y la posible obstaculización de la investigación, razón por la cual se procedió a su captura en la terminal aérea cruceña.

Tras su aprehensión, Apaza Mamani fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) para su custodia. Posteriormente, por instrucción fiscal, será conducido a la zona de La Chimba, en Cochabamba, donde deberá prestar su declaración informativa ante la autoridad competente.

