Acribillan a un hombre en plena vía pública en Santa Ana del Yacuma

Un hombre fue asesinado este jueves al mediodía en plena vía pública, en la avenida Los Leones, cerca del Salón de Eventos “Tiluchi”, en la capital movima. El hecho ocurrió alrededor de las 12:30, en el barrio 26 de Julio, y según información preliminar, podría tratarse de un ajuste de cuentas.

El ataque, que generó alarma entre los vecinos, se registró a plena luz del día, causando preocupación por la seguridad en la zona.

Hasta el momento, no se han difundido más detalles sobre el autor del crimen ni las circunstancias precisas que rodearon el hecho.

Se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades en las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play