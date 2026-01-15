TEMAS DE HOY:
Asesinato en Santa Ana del Yacuma Umopar Operativo antidrogas

31ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Acribillan a un hombre en plena vía pública en Santa Ana del Yacuma

Se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades en las próximas horas.

Charles Muñoz Flores

15/01/2026 13:28

Hombre es asesinado sobre la avenida Los Leones en Santa Ana del Yacuma. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Beni, Bolivia

Escuchar esta nota

Un hombre fue asesinado este jueves al mediodía en plena vía pública, en la avenida Los Leones, cerca del Salón de Eventos “Tiluchi”, en la capital movima. El hecho ocurrió alrededor de las 12:30, en el barrio 26 de Julio, y según información preliminar, podría tratarse de un ajuste de cuentas.

El ataque, que generó alarma entre los vecinos, se registró a plena luz del día, causando preocupación por la seguridad en la zona.

 

Hasta el momento, no se han difundido más detalles sobre el autor del crimen ni las circunstancias precisas que rodearon el hecho.

Se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades en las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD