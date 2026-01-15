[VIDEO] Así fue el operativo antidroga en el Trópico que dejó policías heridos y sustancias químicas incautadas

En imágenes de videos se puede ver cómo llegan los efectivos policiales, así como también la reacción de los pobladores que intentaron impedir el ingreso de la Policía y, usando petardos, piedras y palos, trataron de cerrar el paso e impedir que también salgan tras el operativo; no obstante, los uniformados tuvieron que hacer uso progresivo, racional y proporcional de la fuerza, empleando agentes químicos únicamente para resguardar la vida y restablecer el orden.

Un operativo antidrogas ejecutado por la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en la Central Eterazama, municipio de Villa Tunari, provincia Chapare del departamento de Cochabamba, derivó el miércoles en una jornada de alta tensión, enfrentamientos y personas heridas, luego del secuestro de casi 200 turriles de sustancias químicas controladas presuntamente destinadas al narcotráfico.

La intervención se realizó en cumplimiento de una orden de allanamiento judicial y contó con la participación de 11 patrullas policiales bajo el mando del comandante nacional de Umopar, coronel Raúl Alberto Omonte Sejas. El objetivo era la ubicación y el decomiso de insumos químicos utilizados para la elaboración de drogas.

Durante el operativo, los efectivos lograron hallar y secuestrar cerca de 200 barriles de sustancias químicas en el Sindicato Cerro Verde, uno de los sectores de la Central Eterazama, lo que fue catalogado como un golpe significativo contra las redes de tráfico ilícito de insumos controlados en el Trópico de Cochabamba.

Sin embargo, la intervención desató una violenta reacción de un grupo de pobladores. Según el informe oficial, entre 400 y 500 personas se concentraron en el lugar y atacaron de manera organizada a los uniformados utilizando petardos, dinamita, piedras y palos, además de bloquear las vías y derribar árboles para impedir la salida de las patrullas policiales y recuperar los precursores químicos decomisados.

En videos difundidos en redes sociales se observa la gasificación del área, a personas afectadas por los agentes químicos y al menos un herido con impactos de balines de goma. En la parte final del material audiovisual también se aprecia cómo los policías se retiran a gran velocidad de la localidad ante la presión del grupo movilizado.

Como consecuencia de los enfrentamientos, dos efectivos de Umopar resultaron heridos con policontusiones y recibieron atención médica oportuna. En paralelo, vecinos de Eterazama denunciaron un presunto uso excesivo de la fuerza y el ingreso irregular de policías a algunas viviendas, lo que incrementó el malestar en la zona.

Pese al hostigamiento, el personal policial logró rescatar y asegurar parte del material incautado, procediendo al secuestro efectivo de 30 turriles de acetato de etilo (6.000 litros), 13 tambores de clorhidrato de tetramisol (750 kilos), ocho bolsas de permanganato de potasio (200 kilos) y cuatro bidones de 50 litros.

El resto de los barriles, hasta completar casi 200 unidades, fue inutilizado en el lugar mediante perforaciones directas en los contenedores, con el fin de impedir de forma inmediata su uso ilícito, conforme se evidencia en el registro audiovisual del operativo.

Mira la programación en Red Uno Play