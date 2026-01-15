Tensión en el Trópico: operativo antidrogas deja policías heridos tras decomiso de casi 200 turriles de químicos

Un operativo antidrogas ejecutado por la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en la Central Eterazama, municipio de Villa Tunari, derivó ayer, miércoles, en una jornada de alta tensión, enfrentamientos y personas heridas, luego del secuestro de casi 200 turriles de sustancias químicas controladas presuntamente destinadas al narcotráfico.

De acuerdo con información preliminar, la intervención se realizó en cumplimiento de una orden de allanamiento judicial y contó con la participación de 11 patrullas policiales, bajo el mando del comandante nacional de UMOPAR, coronel Raúl Alberto Omonte Sejas. El objetivo era la ubicación y decomiso de insumos químicos utilizados para la elaboración de drogas.

Durante el operativo, los efectivos lograron hallar y secuestrar cerca de 200 barriles de sustancias químicas en el Sindicato Cerro Verde, uno de los sectores de la Central Eterazama, lo que fue catalogado como un golpe significativo contra las redes de tráfico ilícito de insumos controlados en la región del Trópico de Cochabamba.

Sin embargo, el operativo desencadenó una violenta reacción de un grupo de pobladores, lo que derivó en enfrentamientos con la Policía. Como resultado de estos hechos, dos efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) resultaron heridos, según reportes preliminares.

En paralelo, vecinos de la localidad de Eterazama denunciaron un presunto uso excesivo de la fuerza por parte de los uniformados. De acuerdo con testimonios y videos difundidos en redes sociales, los efectivos policiales emplearon gases lacrimógenos y dispararon balines de goma en pleno centro poblado, lo que generó pánico entre la población. En las imágenes se observa a personas afectadas por los gases y al menos un herido con impactos de proyectiles no letales.

Asimismo, habitantes de la zona acusaron a los policías de haber ingresado de manera irregular a varias viviendas durante el operativo, lo que incrementó el malestar y la tensión en la localidad.

Por su parte, según el informe oficial de Umopar, mientras se realizaba el conteo y aseguramiento del material incautado, algunos pobladores reaccionaron de forma violenta y organizada, utilizando petardos, dinamita, piedras y palos. Además, bloquearon vías y derribaron árboles con el objetivo de impedir la salida de las patrullas policiales y recuperar los precursores químicos decomisados.

De acuerdo con ese reporte, entre 400 y 500 personas se concentraron en el lugar, lo que generó una situación de alto riesgo para el personal policial, el fiscal de materia y los vehículos oficiales.

Ante este escenario, la Policía aseguró que realizó un uso progresivo, racional y proporcional de la fuerza, empleando agentes químicos únicamente para resguardar la vida de los funcionarios y restablecer el orden público.

Resultados del operativo

Pese al hostigamiento y la presión ejercida por el grupo movilizado, el personal de Umopar logró rescatar y asegurar parte del material incautado durante el operativo.

