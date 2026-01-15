“La segunda vez no habrá entrega a la Policía”: Vecinos capturan y amarran a presunto ladrón en Cochabamba

La inseguridad ciudadana estuvo a punto de desbordarse la jornada de este miércoles en la zona de Arrumani, al extremo sur de la ciudad de Cochabamba. Vecinos organizados lograron la captura de un hombre señalado como el autor de una serie de robos en domicilios del barrio. El sujeto fue sorprendido presuntamente sustrayendo objetos de valor, lo que desató la furia de los residentes.

Como medida de escarmiento, el sospechoso fue amarrado a una piedra mientras la turba decidía qué acciones tomar. Según los testimonios, el hombre no actuaba solo; sin embargo, sus tres cómplices lograron darse a la fuga al percatarse de la presencia de los vecinos.

“Estamos siendo pacíficos por ahora”

El cansancio de la zona sur es evidente. Una de las vecinas, visiblemente afectada, relató que los delincuentes han estado asolando el sector durante semanas, llevándose electrodomésticos, televisores y garrafas.

"A varios domicilios han entrado. De mi hermana, hace dos semanas, sacaron televisión y refrigerador. Ya no más; esta primera vez lo estamos entregando, la segunda vez no lo vamos a entregar. Ahorita estamos bien pacíficos, después ya no habrá paz", sentenció la comunaria.

La versión del acusado: "Pensé que era suyo"

En medio de la retención y ante las cámaras de prensa, el acusado negó ser un delincuente. Aseguró que fue utilizado por un amigo que huyó del lugar. "Yo como buena gente le he ayudado a llevar, pensé que era de él. El otro se ha escapado porque allá atrás había gente", declaró el hombre mientras permanecía bajo custodia vecinal.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) llegaron al lugar para evitar que la situación pasara a mayores y procedieron al arresto del sujeto.

Eduardo Moscoso, de la FELCC, calificó el hecho como un "robo consumado" que derivó en una "tentativa de linchamiento" por la retención del sospechoso. Moscoso reconoció las limitaciones logísticas de la policía por la distancia de la zona, pero destacó la entrega del individuo.

"Los comunarios están conscientes de que realizar una actividad mayor a la entrega se constituiría en un delito. Estamos coordinando para realizar un trabajo más permanente en esta zona alejada", informó la autoridad policial. El caso se encuentra ahora bajo investigación para dar con el resto de la banda delictiva.

Mira la programación en Red Uno Play