Tensión en El Alto: Video muestra presunto intento de linchamiento de dos jóvenes en Ventilla

Un clima de alta tensión se vivió en las últimas horas en el sector de Ventilla, en la ciudad de El Alto. Vecinos se declararon en estado de alerta tras sorprender a dos jóvenes, de aproximadamente 20 a 25 años, presuntamente intentando sustraer un vehículo en la zona.

El incidente, que es investigado bajo la sombra de un presunto intento de linchamiento, fue registrado en videos que circularon rápidamente por grupos de WhatsApp. En las imágenes se observa a los dos acusados sentados sobre el pasto, con las manos atadas y rodeados por una multitud enardecida.

"Los rateros son jóvenes que habían estado robando vehículos. Los presidentes (de juntas vecinales) que estén cercanos, por favor, vengan; tal vez pueden reconocerlos si alguien ha perdido algo por aquí cerca", se escucha decir a uno de los habitantes en el registro audiovisual.

La movilización buscaba que otras posibles víctimas identificaran a los sujetos y sus pertenencias antes de que fueran puestos a disposición de las autoridades.

Pese a la intención de algunos vecinos de ejercer justicia por mano propia, en el lugar se reportó la presencia de efectivos policiales que intentaban mediar con la turba para evitar un desenlace fatal.

"Hay algunos vecinos que ya quieren llamar a la policía y se los quieren llevar a otro lado", relataba un vecino en el video, evidenciando la división de opiniones entre quienes pedían un castigo inmediato y quienes abogaban por seguir los procedimientos legales.

Mira la programación en Red Uno Play