Deuda externa de Bolivia superó los 14.000 millones de dólares al cierre de 2025

Bolivia cerró la gestión 2025 con un saldo de deuda externa pública de 14.131,4 millones de dólares, manteniéndose como sujeto a crédito internacional. Durante el año pasado, el país contrató 17 nuevos préstamos de deuda externa que sumaron 2.245 millones de dólares, destinados a distintos proyectos de inversión y financiamiento estatal.

Los principales acreedores multilaterales son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), mientras que, en la modalidad bilateral, destacan la República Popular de China y Francia.

Según los datos oficiales, las transferencias netas, que representan los desembolsos externos menos las amortizaciones de la deuda pública, registraron un saldo negativo de 101,4 millones de dólares, evidenciando que los pagos superaron los nuevos recursos recibidos.

En cuanto a la evolución de la deuda externa en la última década, se mantiene la presencia de los principales acreedores multilaterales, sumándose en los últimos años bonos soberanos y acreedores privados, ampliando la diversidad de fuentes de financiamiento del país.

Durante 2025, el servicio de la deuda externa pública ascendió a 1.520,7 millones de dólares, de los cuales 889,8 millones corresponden al pago de capital y 630,9 millones a intereses y comisiones, cifra que representa una leve disminución de 5,4 millones de dólares respecto a 2024.

Analistas señalan que, a pesar de que Bolivia continúa siendo sujeto a crédito, el manejo de la deuda y la diversificación de los acreedores son factores clave para mantener la estabilidad financiera del país y garantizar la continuidad de proyectos de inversión estratégica.

Mira la programación en Red Uno Play