¡Caída histórica! El oro registra su peor jornada desde 1983

El mercado de metales preciosos vivió este viernes una jornada de vértigo. Tras haber hecho historia al superar la barrera de los $5,000 por onza, el oro protagonizó un desplome sin precedentes en las últimas cuatro décadas, arrastrando consigo al resto del sector tras un anuncio clave desde la Casa Blanca.

El "Efecto Warsh" sacude Wall Street

La euforia que llevó al metal dorado a niveles récord se disipó abruptamente tras la confirmación de Kevin Warsh como el candidato del presidente Donald Trump para presidir la Reserva Federal (Fed).

La lectura de los inversores fue inmediata: el mercado interpreta que Warsh traerá un control monetario más estricto, lo que disparó una toma de ganancias masiva. Este giro en las expectativas provocó que:

El Oro: Cayera cerca de un 10% , registrando su peor desplome diario desde 1983 .

La Plata: Liderara las pérdidas con un hundimiento cercano al 30% .

Platino y Paladio: También registraron retrocesos significativos en medio de la liquidación generalizada.

El Dólar recupera el trono

Como contraparte a la caída de las materias primas, el dólar estadounidense se fortaleció con vigor frente a las principales divisas globales, logrando su mayor avance diario en meses. La perspectiva de una política monetaria más firme bajo la dirección de Warsh ha devuelto el atractivo a la moneda estadounidense como refugio principal.

"Lo que vimos hoy fue una corrección violenta impulsada por un cambio drástico en las expectativas sobre las tasas de interés", coinciden analistas del sector.

Balance de enero: Volatilidad extrema

Pese al "viernes negro", el oro cierra el mes de enero con una ganancia acumulada de dos dígitos. La vertiginosa subida de las semanas previas permitió al metal precioso mantener un saldo positivo mensual, aunque la jornada de hoy deja claro que la incertidumbre global y la volatilidad seguirán marcando el ritmo de los mercados en este 2026.

