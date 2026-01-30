Gestora Pública anuncia cronograma de pagos 2026: Pensiones de enero estarán disponibles desde el 2 de febrero

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo oficializó el calendario de pagos para la presente gestión. A partir del próximo lunes 2 de febrero, los jubilados y beneficiarios del sistema podrán retirar sus pensiones correspondientes al mes de enero.

Red bancaria y normativa

Para facilitar el cobro, la institución ha habilitado 40 entidades financieras a nivel nacional. El proceso se rige bajo el Decreto Supremo N° 0822, el cual establece que el pago de las pensiones debe realizarse obligatoriamente entre el primer día y, como máximo, el séptimo día del mes siguiente al que corresponde la planilla.

Cronograma de pagos para el resto de 2026

La Gestora también difundió las fechas previstas para los meses subsiguientes, permitiendo que los beneficiarios planifiquen sus retiros con antelación:

Febrero: Se paga desde el 2 de marzo .

Marzo: Se paga desde el 1 de abril .

Abril: Se paga desde el 2 de mayo .

Mayo: Se paga desde el 1 de junio .

Junio: Se paga desde el 1 de julio .

Julio: Se paga desde el 1 de agosto .

Agosto: Se paga desde el 1 de septiembre .

Septiembre: Se paga desde el 1 de octubre .

Octubre: Se paga desde el 3 de noviembre .

Noviembre y Aguinaldo: Se pagarán desde el 1 de diciembre .

Diciembre: Se pagará desde el 2 de enero de 2027.

Canales de consulta

La institución instó a la población a utilizar sus canales oficiales para resolver dudas. Los interesados pueden comunicarse a la línea gratuita 800 10 1610 o ingresar al sitio web oficial www.gestora.bo para obtener más información sobre las sucursales bancarias autorizadas.

