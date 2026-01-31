De todo el país a Santa Cruz: el talento musical no tiene fronteras en el casting de Red Uno

El Gran Casting de Red Uno sigue en marcha este sábado en Santa Cruz y promete ser una jornada llena de talento, energía y emoción. Durante las primeras seis horas, más de 100 aspirantes se presentaron ante los jueces, y varios ya fueron preseleccionados para continuar en el proceso.

Lo que más sorprendió al jurado es que los participantes no solo son de Santa Cruz, sino que llegaron desde distintos departamentos del país, mostrando la diversidad y la fuerza del talento nacional.

“Venimos muy bien y hay muy buenas voces. Hemos escuchado más de 100 participantes y ya hemos seleccionado a varios chicos. Nos ha sorprendido que vienen de otros departamentos, no solo de Santa Cruz”, comentó Tito Larenti durante el casting.

El evento se desarrolla en las instalaciones de Red Uno, ubicadas en la Calle Fortín Toledo, esquina Canadá. La convocatoria sigue abierta y todavía hay tiempo de participar. El único requisito es ser mayor de edad y traer toda tu energía y autenticidad.

La oportunidad es democrática y directa: no necesitas enviar videos ni haber sido preseleccionado por internet. Solo debes presentarte y demostrar tu talento frente al jurado.

Si sueñas con la música profesional, tu momento es ahora… ¡ven y participa!

