Antes de comprar, revisa esto: precios referenciales del material escolar ya están vigentes

La campaña “Infórmate antes de comprar” busca orientar a madres y padres de familia con costos promedio de útiles escolares y frenar posibles abusos en la venta por el inicio de clases.

Silvia Sanchez

31/01/2026 14:59

¡Que no te cobren de más! Estos son los precios referenciales del material escolar 2026.Foto APG
Bolivia

Escuchar esta nota

Con el inicio de la gestión escolar 2026 a la vuelta de la esquina, el Gobierno difundió una lista de precios referenciales de útiles escolares, en el marco de la campaña “Infórmate antes de comprar”, impulsada por la Autoridad de Defensa del Consumidor.

El objetivo de la iniciativa es orientar a los padres de familia, proteger su economía y evitar cobros excesivos o prácticas abusivas en la comercialización de material educativo durante la temporada de mayor demanda.

El listado fue publicado a través de las redes sociales oficiales de la entidad e incluye precios promedio de productos de papelería, cuadernos y artículos de escritura y manualidades, que sirven como referencia al momento de realizar las compras.

Desde el Gobierno se exhortó a la población a denunciar cualquier irregularidad o incremento injustificado de precios, recordando que la información es una herramienta clave para tomar decisiones responsables y evitar gastos innecesarios en la vuelta a clases.

Lista de precios referenciales de útiles escolares

Papelería

  • Paquete de hojas para carpeta: Bs 40

  • Hojas bond tamaño carta (500 hojas): Bs 35

  • Hojas oficiales de fianza (500 hojas): Bs 40

  • Paquete de hojas de colores con letras (500 hojas): Bs 82

  • Paquete de hojas oficiales a color (500 hojas): Bs 85

Cuadernos

  • Cuaderno espiral 100 hojas (tamaño carta): Bs 18

  • Cuaderno espiral 100 hojas (tamaño oficio): Bs 21

  • Cuaderno de 50 hojas: Bs 10

  • Cuaderno anillado de 50 páginas: Bs 15

Escritura y manualidades

  • Colores (12 unidades): Bs 28

  • Marcadores (12 unidades): Bs 27

  • Juego geométrico: Bs 20

  • Pegamento UHU pequeño: Bs 7

  • Pegamento UHU grande: Bs 16

  • Bolígrafo BIC: Bs 2

  • Lápiz Orión: Bs 2,50

  • Isocola: Bs 5

