Con el inicio de la gestión escolar 2026 a la vuelta de la esquina, el Gobierno difundió una lista de precios referenciales de útiles escolares, en el marco de la campaña “Infórmate antes de comprar”, impulsada por la Autoridad de Defensa del Consumidor.

El objetivo de la iniciativa es orientar a los padres de familia, proteger su economía y evitar cobros excesivos o prácticas abusivas en la comercialización de material educativo durante la temporada de mayor demanda.

El listado fue publicado a través de las redes sociales oficiales de la entidad e incluye precios promedio de productos de papelería, cuadernos y artículos de escritura y manualidades, que sirven como referencia al momento de realizar las compras.

Desde el Gobierno se exhortó a la población a denunciar cualquier irregularidad o incremento injustificado de precios, recordando que la información es una herramienta clave para tomar decisiones responsables y evitar gastos innecesarios en la vuelta a clases.

Lista de precios referenciales de útiles escolares

Papelería

Paquete de hojas para carpeta: Bs 40

Hojas bond tamaño carta (500 hojas): Bs 35

Hojas oficiales de fianza (500 hojas): Bs 40

Paquete de hojas de colores con letras (500 hojas): Bs 82

Paquete de hojas oficiales a color (500 hojas): Bs 85

Cuadernos

Cuaderno espiral 100 hojas (tamaño carta): Bs 18

Cuaderno espiral 100 hojas (tamaño oficio): Bs 21

Cuaderno de 50 hojas: Bs 10

Cuaderno anillado de 50 páginas: Bs 15

Escritura y manualidades

Colores (12 unidades): Bs 28

Marcadores (12 unidades): Bs 27

Juego geométrico: Bs 20

Pegamento UHU pequeño: Bs 7

Pegamento UHU grande: Bs 16

Bolígrafo BIC: Bs 2

Lápiz Orión: Bs 2,50

Isocola: Bs 5

