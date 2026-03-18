Agresión a militantes de Súmate y retiro de tarima marcan tensión preelectoral en Cochabamba

A cuatro días de las elecciones subnacionales, algunos hechos de violencia y conflictos por actividades proselitistas reflejan un clima de tensión en Cochabamba.

El pasado domingo, un grupo de militantes de la alianza APB Súmate fue agredido mientras descansaba tras realizar una campaña puerta a puerta en la zona sur de la ciudad.

Según el equipo legal de la organización, los simpatizantes fueron increpados y atacados por personas que, de acuerdo con vecinos, serían habituales generadores de conflictos en la zona.

La denuncia fue presentada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el caso se encuentra en etapa de investigación. Desde Súmate indicaron que coadyuvarán con el Ministerio Público y la Policía para esclarecer lo ocurrido, señalando que el hecho podría encuadrarse en delitos de agresiones y lesiones.

En paralelo, la Alcaldía de Cochabamba anunció el retiro una tarima instalada por la Alianza Unidad Por los Pueblos (A-UPP) en la zona de La Tamborada, al sur de la ciudad, debido a la falta de autorización para el cierre de vías.

El director de Prensa e Imagen Corporativa, Juan José Ayaviri, recordó que toda actividad que implique ocupación de espacios públicos debe contar con permiso de la Dirección de Tráfico y Vialidad, y advirtió que el incumplimiento de la normativa conlleva sanciones.

Ambos hechos evidencian el incremento de la tensión política en la antesala de los comicios subnacionales en la región.



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