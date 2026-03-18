TSE prevé tener el 90% de resultados a las 21:00 el día de las elecciones

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, brindó los últimos detalles de cara a las elecciones subnacionales de este domingo 22 de marzo, destacando la rapidez del sistema de conteo y el rol clave de la ciudadanía en la jornada electoral.

Ávila aseguró que el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) permitirá conocer datos con mayor agilidad que en anteriores procesos. “Vamos a llegar el día domingo con un Sirepre que va a dar resultados a las 21:00 horas, con cómputos más ágiles, dándole certidumbre a los ciudadanos”, afirmó.

En esa línea, explicó que el objetivo es alcanzar cerca del 90% de los resultados preliminares hasta esa misma hora, siempre que se cumplan los tiempos establecidos en mesa.

“Queremos lanzar resultados para las nueve gobernaciones y los municipios capitales más El Alto. El sistema está listo, pero necesitamos el compromiso del ciudadano”, sostuvo.

La autoridad enfatizó la importancia de la participación de los jurados electorales, quienes deberán realizar cinco tipos de cómputo. Por ello, instó a la población a acudir temprano a votar para garantizar el cierre puntual de mesas a las 16:00. “Eso va a permitir que los jurados hagan el conteo más rápido”, agregó.

Respecto a la organización logística, informó que la distribución del material electoral comenzará este jueves en todo el país. Asimismo, señaló que los ciudadanos que fueron sorteados como jurados y no asistieron a su capacitación podrán hacerlo hasta el sábado.

En otro punto, Ávila confirmó que el TSE asumió el control del Tribunal Electoral Departamental de La Paz ante la falta de elección de vocales, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso en ese departamento.

Finalmente, recordó las condiciones para la elección de autoridades: en el caso de gobernadores, se requiere mayoría absoluta, es decir más del 50% o al menos el 40% con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo candidato. Para alcaldes, la elección se define por mayoría simple.

Mira la programación en Red Uno Play