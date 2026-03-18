Auto de Buen Gobierno por elecciones: qué está prohibido en Cochabamba

La Gobernación de Cochabamba emitió el Auto de Buen Gobierno mediante el Decreto Departamental Nº 6521, que estará vigente desde las 00:00 del jueves 19 de marzo hasta las 18:00 del domingo 22, en el marco de las elecciones subnacionales.

El asesor general, Adalid Zabala, informó que las disposiciones fueron coordinadas con el Tribunal Electoral Departamental (TED) y que su cumplimiento será controlado por la Policía, el Ejército, la Fiscalía y los jueces electorales.

Entre las principales restricciones se encuentra la prohibición de cualquier manifestación pública de apoyo o rechazo a candidaturas.

Asimismo, se establece la suspensión del expendio y consumo de bebidas alcohólicas desde las 00:00 del viernes 20 hasta las 12:00 del lunes 23 de marzo, en todo tipo de establecimientos y domicilios.

También se prohíbe portar armas de fuego u objetos peligrosos, así como la realización de actos, reuniones o espectáculos públicos durante la jornada electoral. De igual forma, queda restringido el traslado de electores entre recintos.

Otra de las medidas establece la prohibición de circulación de vehículos no autorizados por el TED, además de la suspensión de viajes interdepartamentales e intermunicipales por cualquier medio de transporte el 22 de marzo. Los vuelos internacionales en tránsito quedan exentos de esta restricción.

Las autoridades advirtieron que el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones e incluso en delitos electorales.

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