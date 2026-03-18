Así se votará el domingo: El paso a paso para evitar errores

A pocos días de las elecciones subnacionales, técnicos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizaron un simulacro para enseñar a la población cómo votar correctamente y evitar la anulación del sufragio.

Desde el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), el jefe de Educación y Capacitación, Julio Jiménez, explicó que cada votante recibirá dos papeletas y deberá emitir un total de cinco votos.

“Queremos que la ciudadanía vaya informada y sepa cómo marcar correctamente las papeletas”, afirmó.

La papeleta departamental, de color gris, permitirá elegir gobernador y asambleístas en tres franjas distintas.

“Se debe marcar una vez por cada franja, lo que suma tres votos”, detalló el técnico Walter Martínez.

En tanto, la papeleta municipal, de color café, contempla dos franjas: una para alcalde o alcaldesa y otra para concejales, sumando dos votos adicionales.

La técnica Felicidad Yujra aclaró que los votos pueden ser cruzados, pero solo se debe realizar una sola marca por franja; recomendó que sea una X o una marca que no sobresalga del recuadro.

“Cada franja es independiente. Si se marca más de una opción en una franja, solo ese segmento será anulado”, explicó.

Respecto a la forma de votar, se permitirá el uso del bolígrafo proporcionado en mesa o uno propio, siempre que la marca sea clara y no dañe la papeleta.

Las autoridades también recordaron que las papeletas deben depositarse en ánforas diferenciadas por color y que la jornada de votación se desarrollará de 08:00 a 16:00.

Finalmente, se exhortó a la población a acudir temprano a los recintos electorales para facilitar el proceso y garantizar la transmisión oportuna de resultados.

Mira la programación en Red Uno Play