Calles anegadas y obras inconclusas colapsan el tráfico en Quillacollo

Las intensas lluvias y trabajos inconclusos provocaron un severo caos vehicular en las avenidas Blanco Galindo y la Capitán Víctor Ustariz, en el municipio de Quillacollo del departamento de Cochabamba.

En la avenida Blanco Galindo donde se realizaron cambios de tuberías, el deterioro de la vía y la falta de conclusión de las obras generaron hundimientos, acumulación de agua y dificultades en la circulación. La situación derivó incluso en accidentes de tránsito y daños a varios vehículos, algunos de los cuales quedaron varados.

Entre los kilómetros 10 y 11 de la avenida Blanco Galindo, el tránsito se volvió prácticamente intransitable debido a la gran cantidad de agua acumulada y a que los trabajos no fueron recarpetados ni señalizados adecuadamente. Esta situación obligó al transporte público a buscar rutas alternas, provocando congestión en vías cercanas.

Un chofer afectado cuestionó la falta de señalización en el área intervenida. “Los que han trabajado deberían haber colocado señalización, lo han dejado así. He estado parado casi tres horas , con la lluvia y el agua”, reclamó.

En el kilómetro 10,5 se registraron los mayores problemas, con vehículos parcialmente cubiertos por el agua y vecinos alarmados por la magnitud de la inundación. En algunos puntos, como inmediaciones del parque del PIL, el agua llegó a formar verdaderos ríos, obligando a peatones a circular con los zapatos en la mano.

Asimismo, se reportó el ingreso de agua a varias viviendas en la zona de la avenida Capitán Víctor Ustariz, mientras la circulación vehicular continúa siendo complicada y se realiza con extrema precaución.



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