Cumbre Internacional en San Ignacio impulsa un corredor bioceánico entre Bolivia, Brasil y Paraguay

Autoridades departamentales de Santa Cruz, representantes del Gobierno nacional y delegaciones de Brasil y Paraguay participaron en la Cumbre Internacional de Integración Regional, que se desarrolla en San Ignacio de Velasco.

El encuentro tiene como objetivo fortalecer la conectividad terrestre entre Bolivia, Brasil y Paraguay, utilizando a Santa Cruz como eje estratégico.

El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, destacó el respaldo del gobierno central, que, según señaló, después de 20 años está dispuesto a respetar y fortalecer el crecimiento del departamento.

“Esta cumbre es el espacio estratégico para articular los tramos viales que nos permitirán unir fronteras, mercados y personas, sentando las bases de un eje logístico productivo y bioceánico que proyecte a nuestra región al mundo”, afirmó Camacho.

Agregó que el objetivo es consolidar una conexión terrestre continua entre Mato Grosso (Brasil), Santa Cruz (Bolivia) y Alto Paraguay (Paraguay).

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, indicó que la cumbre ratifica la visión del presidente Rodrigo Paz sobre las cinco fronteras estratégicas de Bolivia, expuesta en el Foro de la CAF.

“Desde el Pacífico, a través de Chile y Perú, hasta el Atlántico por Brasil y Paraguay, Bolivia no es un país de paso. Bolivia es el gran puerto ubicado en el corazón de Sudamérica, llamado a integrar, unir y concretar desarrollo para toda la región”, explicó Zamora.

Al concluir la Cumbre, se leyeron las conclusiones en las que los gobiernos de Mato Grosso, Paraguay y Santa Cruz se comprometieron a promover la integración mediante la ejecución de proyectos conjuntos en diversas áreas.

En infraestructura, a través de la construcción, mejora y mantenimiento de carreteras, puentes fronterizos y corredores logísticos para fortalecer la colectividad regional.

En el comercio con la facilitación aduanera, la agilización de trámites y procedimientos, promoción de mercados y ferias regionales.

Además, se contempló la protección del medio ambiente y sus reservas naturales, gestión integrada de cuencas hídricas compartidas con enfoque en cambio climático y programas de reforestación.

La cultura y educación, a través de programas de intercambio estudiantil, promoción de la cultura, turismo sostenible y fortalecimiento de la identidad tradicional de los pueblos.

Seguridad y salud con la coordinación en la persecución del crimen transfronterizo, respuesta a emergencias sanitarias y gestión de recursos hídricos.

Mira la programación en Red Uno Play