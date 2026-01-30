Foro CAF: Bolivia recibirá una inversión de $us 3.100 millones

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, participó del Foro Económico organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Panamá, donde, después de la participación en estos dos días, se anunció que la CAF comprometió una inversión de $us 3.100 millones que serán invertidos en cuatro sectores.

“Han sido dos días exitosos; comentarte que se confirma, se cierra el paquete con CAF de $us 3.100 millones, lo cual va a ir a sectores específicos del desarrollo productivo de la patria”, declaró el presidente a la RED UNO.

El primer paquete de inversión será destinado a energías renovables, educación, medio ambiente y turismo, declaró el jefe de Estado; además, anunció que el presidente de la CAF, Sergio Diaz-Granados, llegará al país a fines de febrero de 2026.

Reuniones bilaterales Bolivia – Chile

El presidente Paz y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, sostuvieron una reunión donde se anunció que a futuro se tendrá buena vinculación comercial para generar mayores riquezas y negocios, manteniendo y respetando los mandatos de la constitución.

El jefe de Estado anunció que desde Brasil transitarán productos hacia el océano Pacífico y alcanzará un movimiento entre 5.000 y 7.000 millones de dólares.

Bolivia como eje central de la economía sudamericana

El mandatario anunció que en Bolivia debe existir un acuerdo entre todos los bolivianos para ser el eje central de la economía por la ubicación estratégica que tiene el país con todos los cinco puertos o fronteras que tiene el país.

“Está claro que tenemos que llegar a un acuerdo entre todos los bolivianos si queremos ser un país que quiere ser el eje central de la economía sudamericana”.

