“Bolivia ante el mundo”: recursos de la CAF impulsarán el crecimiento económico y la educación

Tras confirmarse el financiamiento de diversos proyectos con recursos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), autoridades de Gobierno informaron que estos fondos serán destinados a iniciativas estratégicas orientadas a impulsar el crecimiento económico, generar empleo y fortalecer sectores clave del país, entre ellos educación, energía y turismo.

El viceministro de Coordinación y Gestión Pública, Julio Linares, explicó que los proyectos beneficiados responden a los sectores que formaron parte de la delegación boliviana que acompañó al presidente en su agenda internacional, donde se mostró la diversidad productiva y el potencial económico del país.

“Los proyectos beneficiados son los sectores que han viajado con el señor presidente, no solo autoridades, sino también empresarios que han demostrado la diversidad de producción que puede tener Bolivia, además de atender necesidades sociales prioritarias”, señaló Linares.

Uno de los ejes centrales será el impulso a las energías renovables, como una alternativa progresiva al gas y al petróleo, apostando por un modelo de desarrollo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

“Las energías renovables son fundamentales porque permiten cuidar el medio ambiente y, al mismo tiempo, diversificar nuestra matriz energética, algo que el país debe encarar de manera responsable”, añadió la autoridad.

Linares destacó además que parte de los recursos estarán destinados a fortalecer el sistema educativo, así como a programas orientados a beneficiar a niños y jóvenes, considerados pilares para el desarrollo a largo plazo.

“Estamos hablando también del tema educativo y del turismo, un sector en el que se ha puesto mucha incidencia. Nuestra ministra ha mostrado al mundo, y a América en particular, las bondades que tiene nuestro país. Todo este trabajo se construye a través de proyectos que ya están en diseño final”, explicó.

El viceministro subrayó el rol clave de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá revisar y aprobar los proyectos para viabilizar su ejecución.

“Estos proyectos deben convertirse en anteproyectos de ley para que la Asamblea evalúe los beneficios que traerán, no a un gobierno, sino al país. Son recursos que activarán la economía, generarán riqueza y mayor empleo, que es lo que Bolivia necesita”, sostuvo.

Finalmente, Linares remarcó la importancia de mostrar a Bolivia ante el mundo como un país con potencial, reglas claras y oportunidades, con el objetivo de atraer inversión privada y recuperar el aparato productivo nacional.

