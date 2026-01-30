Cainco destaca la “Bolivia plural” en el Foro Económico de la CAF

Tras participar en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 desarrollado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) en Panamá, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, Jean Pierre Antelo, destacó en sus redes sociales la participación de una “Bolivia plural”, donde se mostró la unión del Gobierno, el sector privado y la cooperación multilateral.

“Volvemos del Foro Económico de la Agenda CAF con la misma certeza de siempre. La Bolivia que queremos se construye y representa en plural. Juntos, Gobierno. Sector privado y cooperación. Ese es el espíritu de Cainco Bolivia: diálogo y apertura, desde nuestro encuentro a un Futuro Posible, donde todos tuvieron lugar. Estando presentes cuando las conversaciones importan, abrirlas cuando hace falta y, sobre todo, sostenerlas en el tiempo”, remarcó Antelo en su red social X.

Durante su participación en el Foro de la CAF, Antelo destacó las oportunidades que tiene Bolivia y planteó tres propuestas clave para impulsar el desarrollo económico del país, sustentadas en un triángulo virtuoso entre el sector privado, el Estado y la cooperación multilateral.

