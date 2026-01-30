Denuncian fallida detención irregular de exfuncionario de Aduana en el ‘Caso maletas’

La intervención policial contra un exfuncionario de la Aduana Nacional ha desatado una fuerte controversia por la presunta ausencia de garantías legales durante el operativo. Álvaro B., principal afectado, denunció que los efectivos intentaron trasladarlo a dependencias policiales sin presentar ninguna notificación ni orden de aprehensión oficial.

Según el testimonio, la presión de los agentes buscaba dirigirlo hacia oficinas externas para una declaración informativa que no cumplía con los pasos procesales.

“Me sorprende esa forma de querer tomar la declaración de una forma diferente, por eso presentaré todos mis riesgos procesales para declarar como corresponde”, enfatizó el exfuncionario ante los medios.

El exfuncionario asegura que no tiene intenciones de evadir la justicia y que se mantendrá a derecho pese a las irregularidades detectadas.

“En ningún momento estoy escapando, estoy dando la cara y de verdad me sorprende esta manera”, destacó Álvaro B. al reiterar su disposición al proceso.

Consultado sobre la jornada del 29 de noviembre, relató que desempeñaba el control de ingreso de ciudadanos extranjeros, tarea que implica la revisión exhaustiva mediante escáneres corporales y de equipaje. Sin embargo, Álvaro B. aclaró que se ausentó momentáneamente de su puesto para recoger los alimentos de su equipo de trabajo, razón por la cual no visualizó el ingreso de la pasajera implicada ni tuvo contacto con ella.

Mira la programación en Red Uno Play