Denuncian intento de detención ilegal contra supuesto implicado en caso ‘maletas’

El abogado del exfuncionario de Aduana, Álvaro A. B. G., denunció un despliegue policial irregular y "abusivo" realizado esta tarde en las inmediaciones de su domicilio particular. Según la defensa, los efectivos intentaron ingresar a la vivienda sin orden de allanamiento e instaron al sindicado a trasladarse a una oficina desconocida en el 7mo Anillo y Avenida Alemana.

"Lo que llama la atención es que es invitado a una oficina que, por lo que conocemos, no es oficina de la Felcc, Felcv, Felcn, ni ningún tipo de institución pública", aseveró el abogado del exfuncionario ante los medios.

Tras el reclamo público, una comisión oficial se apersonó en el lugar para entregar una notificación formal emanada por el fiscal Gomer Padilla Osinaga.

La citación establece que Barbery deberá presentarse a declarar el miércoles 4 de febrero a las 16:00 por el presunto delito de incumplimiento de deberes dentro del denominado ‘Caso Maletas’. "Estamos para brindar cualquier tipo de colaboración en cualquier tipo de investigación", puntualizó el jurista tras confirmar la recepción del documento legal.

Mira la programación en Red Uno Play