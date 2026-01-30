Subnacionales 2026: Manuel Saavedra promete acabar con la corrupción en los mercados

Continúan las campañas rumbo a las elecciones subnacionales, el candidato a la Alcaldía, Manuel Saavedra, recorrió hoy varios mercados de la zona de los lotes y se comprometió a implementar medidas para mejorar la administración de los espacios comerciales y garantizar oportunidades para todos los vendedores.

“Nosotros tenemos que conocer la realidad de nuestra gente, en función a quien compra y a quien vende. A nuestra ciudad la tenemos que ordenar, pero dando oportunidades”, afirmó Saavedra, quien destacó que existen miles de puestos vacíos en los mercados municipales.

El candidato señaló que su plan incluye la realización de un censo gremial para dar ocupación a los espacios ociosos y poner fin al “sitiaje”, un sistema que, según dijo, ha permitido la corrupción y la creación de millonarios a costa de la calle.

“Vamos a acabar con el sitiaje desde el primer día. Nosotros llegamos a cambiar el sistema de administrar esta ciudad. Vamos a implementar un sistema honesto, un sistema municipal que esté a favor del vecino”, agregó.

Saavedra aseguró que su equipo de trabajo, compuesto por concejales y representantes del sector gremial, jóvenes, mujeres, empresarios y emprendedores, busca representar la inclusión en la ciudad.

“Este tejido humano y cultural representa la Santa Cruz. Aquí tenemos a las segundas poblaciones más grandes de orureños, paceños, cochabambinos y pandinos, demostrando que cuando los bolivianos trabajamos juntos, podemos construir grandes cosas”, enfatizó.

Finalmente, reiteró su compromiso de trabajar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y lograr “la Santa Cruz que soñamos y merecemos todos los cruceños”.

