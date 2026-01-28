Manuel Saavedra respalda fallo del TCP que anula la sigla de la UCS

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz, Manuel Saavedra expresó su respaldo al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que rechaza los recursos presentados por el partido Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y abre el camino a la anulación definitiva de su sigla.

“En la vida uno cosecha lo que siembra. La UCS, a la cabeza de Jhonny Fernández, lo único que sembró fue atraso. Uno de los periodos más oscuros de nuestra ciudad: ineptitud, ineficiencia y corrupción”, afirmó Saavedra.

El candidato subrayó que los ciudadanos de Santa Cruz de la Sierra sufrieron durante la gestión de Fernández y que, como consecuencia, “su merecido es que no haya apoyo, que no lo quieran en la última votación, y que no obtuvieran el número mínimo necesario para salvar su sigla”.

Saavedra también criticó los intentos de la UCS de mantenerse en el proceso electoral mediante recursos legales, los cuales fueron rechazados por el TCP. “

Ahora lo que corresponde es que el Tribunal Supremo Electoral proceda a anular definitivamente la sigla de la UCS. Es justicia. Quien no trabajó, quien no pensó en la gente y solo pensó en su beneficio, tiene ese merecido”, agregó.

Finalmente, enfatizó que, con esta decisión, la UCS queda inhabilitada para continuar haciendo política bajo su actual denominación.

Mira la programación en Red Uno Play