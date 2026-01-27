TSE fue notificado por el TCP sobre el rechazo a la acción de inconstitucionalidad de UCS

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, informó que fueron notificados por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la decisión de rechazar la acción de inconstitucionalidad que intentaba impedir la cancelación de la personería jurídica de UCS. Posterior a la reunión de la sala plena, se anunciará de forma oficial el futuro de ese partido político en las Elecciones Subnacionales 2026.

La sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) está citada para este miércoles 28 de enero para tratar el autoconstitucional que cancela la personería jurídica de Unidad Cívica Solidaria (UCS).

“El día de ayer ya hemos sido notificados por el TCP con los autoconstitucionales; de manera inmediata se ha citado a sala plena; mañana vamos a tener la sala para emitir la resolución con relación al partido UCS”, mencionó Ávila.

Ávila reiteró que la fecha para sustituir candidatos que no hayan cumplido sus requisitos es hasta este próximo 05 de febrero y que, de los más de 26.000 inhabilitados, solo 782 hicieron la sustitución.

El TSE entregará el padrón electoral este próximo 14 de febrero, que se utilizará en las elecciones de marzo; según reporte preliminar, más de 300.000 ciudadanos pudieron rehabilitarse para las siguientes justas electorales.

