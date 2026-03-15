“He aprendido de Patana y Copa; ahora puedo dar soluciones”, afirmó Balladares

Durante un intenso debate por la Alcaldía de El Alto, Rury Balladares defendió su experiencia y presentó propuestas en seguridad, juventud y obras, respondiendo a los cuestionamientos de los demás candidatos.

Durante la ronda de consultas, Balladares fue cuestionado por varios candidatos. Freddy Mamani preguntó sobre los proyectos para jóvenes y niños: “¿Por qué recién los proyectos, por ejemplo, para los jóvenes, para los niños?”, a lo que Balladares respondió que los jóvenes son la prioridad y anunció la creación de la “primera chamba” para ellos.

Sergio Choque cuestionó la seguridad: “¿Cuántos módulos policiales tiene el Alto y cuántas estaciones policiales integrales en seguridad ciudadana?”, y Balladares explicó que existen cuatro EPIs, algunos dañados, y propuso construir la EPI más moderna con centro de monitoreo y patrullaje motorizado desde la Ceja del Alto.

Oscar Chirinos lo criticó por su cercanía con gestiones anteriores: “Tú eres la mano derecha de Eva Copa y Edgar Patana. ¿Por qué no hiciste todo lo que hoy pregonas?”, a lo que Balladares respondió que ha aprendido de ambas gestiones y ha trabajado desde abajo con las bases vecinales y sociales.

Yoacir Calamani también cuestionó su pasado como asesor: “¿Cómo pretendes ser alcalde cuando fuiste asesor principal de Edgar Patana y Eva Copa?”, y Balladares explicó que ha trabajado en coordinación con movimientos sociales y que ha gestionado proyectos en distintos distritos, asegurando que ahora tiene soluciones para la ciudad.

Finalmente, Oscar Choque preguntó sobre los gremiales y las patentes municipales, y Balladares respondió que ha unificado las leyes de gremiales y busca garantizarles seguro de salud y atención.

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