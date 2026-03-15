Rury Balladares lanza su Plan de Gobierno "Vida” para transformar El Alto

Rury Balladares, aspirante a la Alcaldía de El Alto, presentó durante el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral su plan de gobierno "Vida”, un ambicioso proyecto que busca modernizar la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

“Quiero trabajar con el pueblo alteño; sé cómo se debe hacer”, afirmó durante la presentación de su plan.

Entre los principales ejes de su propuesta, Balladares destacó la seguridad ciudadana, con la peatonalización turística de la zona conocida como Oreja de Mono y el peaje, equipada con cámaras de vigilancia, drones y sistemas de reconocimiento facial. Además, anunció la construcción de un módulo policial moderno.

En educación, el candidato planteó la creación de aulas dignas con conectividad a internet, mientras que en salud propuso teleconsultas y un seguro gremial para mejorar la atención de la población.

En transporte, prometió 330 vehículos para la Policía Boliviana y buses eléctricos gratuitos para adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad.

Balladares también adelantó proyectos de infraestructura urbana, como la doble vía a Viacha, la construcción del Central Park y el Nido de los Cóndores, un centro cultural y de espectáculos con un teatro para conciertos internacionales.

“Con estas acciones, buscamos convertir a El Alto en una ciudad segura, moderna y turística”, concluyó.

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