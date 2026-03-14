Jhonny Fernández reaparece tras recuperar su libertad y encabeza la minga en distritos cruceños

Equipos de salud y limpieza intervienen tres distritos clave bajo la vigilancia directa de la máxima autoridad.
14/03/2026 13:23
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El alcalde Jhonny Fernández reapareció públicamente este sábado para encabezar las mingas de limpieza tras haber recuperado su libertad. Su presencia en el acto público marcó el retorno inmediato a su agenda oficial, supervisando las tareas de contención contra el chikungunya en los distritos 1, 4 y 11.
Durante su recorrido, el burgomaestre enfatizó que la prioridad institucional sigue siendo la salud de los cruceños frente al brote epidemiológico.
“La emergencia continúa y el trabajo de cada una de las unidades en el gobierno municipal debe continuar”, afirmó Fernández ante los medios y vecinos.
La autoridad destacó que el despliegue actual es fruto de una coordinación estrecha entre los distintos niveles del gobierno local. “Estamos haciendo un trabajo conjunto con el Concejo y el Ejecutivo municipal”, señaló el alcalde mientras supervisaba el retiro de criaderos y la poda de áreas verdes.
Respecto a la logística, Fernández confirmó que la movilización de maquinaria y personal no se detendrá para asegurar la cobertura total de las zonas afectadas. Según indicó el mandatario, “el trabajo se realizará sábado y domingo como se tiene en cronograma”.
En estos distritos, los equipos municipales ejecutan tareas de fumigación y limpieza de canales para reducir la densidad del mosquito transmisor.
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