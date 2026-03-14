Jhonny Fernández reaparece tras recuperar su libertad y encabeza la minga en distritos cruceños

El alcalde Jhonny Fernández reapareció públicamente este sábado para encabezar las mingas de limpieza tras haber recuperado su libertad. Su presencia en el acto público marcó el retorno inmediato a su agenda oficial, supervisando las tareas de contención contra el chikungunya en los distritos 1, 4 y 11.

Durante su recorrido, el burgomaestre enfatizó que la prioridad institucional sigue siendo la salud de los cruceños frente al brote epidemiológico.

“La emergencia continúa y el trabajo de cada una de las unidades en el gobierno municipal debe continuar”, afirmó Fernández ante los medios y vecinos.

La autoridad destacó que el despliegue actual es fruto de una coordinación estrecha entre los distintos niveles del gobierno local. “Estamos haciendo un trabajo conjunto con el Concejo y el Ejecutivo municipal”, señaló el alcalde mientras supervisaba el retiro de criaderos y la poda de áreas verdes.

Respecto a la logística, Fernández confirmó que la movilización de maquinaria y personal no se detendrá para asegurar la cobertura total de las zonas afectadas. Según indicó el mandatario, “el trabajo se realizará sábado y domingo como se tiene en cronograma”.

En estos distritos, los equipos municipales ejecutan tareas de fumigación y limpieza de canales para reducir la densidad del mosquito transmisor.

Mira la programación en Red Uno Play