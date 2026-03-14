Concejales cruceños reaccionan a la detención domiciliaria de Jhonny Fernández

La decisión judicial de otorgar detención domiciliaria a Jhonny Fernández, alcalde de Santa Cruz, ha generado posturas encontradas, marcando una clara línea entre la interpretación técnica y la política. El concejal Dennys Guzmán, de la bancada de UCS, celebró la medida señalando que el encierro previo fue injustificado.

"Es lo correcto, para mí, él estuvo encerrado injustamente y ahora han valorado las pruebas que hay de descargo", afirmó Guzmán, quien además sugirió que el proceso tuvo un trasfondo político. Según el legislador, la resolución es acertada y permitirá al procesado trabajar hasta las 20:00, respetando el retorno obligatorio a su hogar.

Desde la acera opuesta, el concejal José Quiroz del MAS mantuvo una postura de distancia institucional frente a la determinación de la jueza.

“La justicia es la que decide, nosotros no podemos cambiar la justicia, la justicia ya hizo su trabajo”, manifestó la autoridad.

Finalmente, Quiroz fue enfático al señalar que la modificación de las medidas cautelares no implica el cierre del proceso judicial en curso. "El caso tiene que investigarse a fondo", sentenció el concejal, dejando clara la exigencia de su bancada por obtener resultados definitivos en la investigación.

Mira la programación en Red Uno Play