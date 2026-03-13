Colegio Médico pide compromiso real a candidatos a la Alcaldía para mejorar el sistema de salud

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Humberto Vargas, pidió a los candidatos a la Alcaldía asumir compromisos concretos para mejorar el sistema de salud municipal, durante un foro en el que se presentaron propuestas para enfrentar las principales falencias del sector.

Vargas explicó que el encuentro fue organizado con una invitación abierta a todos los postulantes, con el objetivo de generar un espacio de exposición de ideas y no de confrontación política. Señaló que el sistema de salud municipal atraviesa una crisis debido al abandono de los últimos años.

“El sistema de salud municipal está sufriendo y creemos que este espacio era el ideal para que los candidatos puedan presentar sus ideas y propuestas”, manifestó.

El representante del gremio médico indicó que el Colegio Médico entregó a los aspirantes una hoja de ruta basada en ejes fundamentales como presupuesto, infraestructura, recursos humanos, medicamentos y equipamiento, aspectos que consideran claves para fortalecer la atención en hospitales y centros de salud.

Asimismo, pidió que las propuestas no queden solo en discursos de campaña, sino que se traduzcan en acciones concretas una vez que asuma la nueva autoridad municipal.

“La población no puede seguir esperando en largas filas en hospitales y centros de salud, ni tener que comprar sus propios medicamentos o pagar estudios”, señaló.

Entre las medidas urgentes, Vargas mencionó la necesidad de realizar una auditoría a la Secretaría Municipal de Salud, reorganizar los recursos humanos y garantizar la provisión de medicamentos, debido a las constantes denuncias de escasez.

También planteó que la futura autoridad municipal coordine con el Gobierno nacional para la dotación de ítems en salud, lo que permitiría reducir el gasto en contratos y destinar más recursos a infraestructura y equipamiento.

Finalmente, el presidente del Colegio Médico exigió a los candidatos asumir un compromiso serio con la población y trabajar para terminar con las deficiencias en el sistema sanitario.

“Queremos acabar con las colas en los hospitales, con las quejas en salud y con los paros por falta de planificación en el pago de sueldos. La salud no puede ser solo un discurso, debe convertirse en una realidad”, concluyó.

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