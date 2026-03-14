“Un vehículo único en Bolivia”: Así era el auto de lujo que usaba Marset

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, brindó detalles del operativo policial que permitió la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en la ciudad de Santa Cruz, donde además fue hallado un vehículo de alta gama con blindaje de máximo nivel en la vivienda donde se encontraba.

Durante una conferencia de prensa, la autoridad explicó que la detención fue el resultado de varias semanas de investigación de unidades especializadas de la Policía Boliviana, que lograron identificar las residencias utilizadas por el narcotraficante.

Uno de los elementos clave dentro del operativo fue la identificación del vehículo que Marset utilizaba para movilizarse, el cual se encontraba en el inmueble allanado.

“Establecimos con precisión cuál era el vehículo en el que se movía. Era un vehículo de alta gama con blindaje tipo siete, que es el blindaje más alto que se puede conseguir para una movilidad”, explicó Oviedo.

El ministro añadió que este tipo de protección es extremadamente raro en el país, ya que muy pocas personas cuentan con automóviles con ese nivel de seguridad.

Vehículo listo para escapar

De acuerdo con el reporte oficial, el narcotraficante mantenía el automóvil guardado en posición de salida, lo que indicaría que estaba preparado para huir rápidamente si era descubierto.

“Guardaba el vehículo entrando de retro, listo para escaparse”, detalló el ministro.

Características de un vehículo con blindaje nivel 7

Los automóviles con blindaje nivel 7 son utilizados generalmente por jefes de Estado, altos funcionarios o personas bajo alto riesgo de atentado, debido a su capacidad de protección extrema. Entre sus principales características se encuentran:

Blindaje capaz de resistir munición de fusiles de asalto como AK-47 y rifles de alta potencia.

Vidrios balísticos multicapa con varios centímetros de grosor.

Carrocería reforzada con acero balístico y materiales compuestos.

Sistema de neumáticos “run-flat”, que permite continuar conduciendo aun con las llantas perforadas.

Peso considerablemente mayor que un vehículo convencional debido al blindaje.

Sistemas adicionales de seguridad, como tanques de combustible protegidos y compartimentos reforzados.

Este tipo de vehículos es considerado uno de los niveles más altos de protección civil disponibles en el mercado automotriz.

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