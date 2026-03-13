El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, brindará un pronunciamiento oficial este viernes a las 11:00 desde La Paz para informar sobre la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

La información fue confirmada por el Comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz, quien señaló que el Gobierno ofrecerá detalles del operativo realizado durante la madrugada.

Desde primeras horas de este viernes se reportó un amplio despliegue policial en Santa Cruz, donde unidades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) realizaron un operativo que estaría relacionado con la captura del narcotraficante.

Marset permanecía prófugo desde 2023 y era señalado por autoridades regionales como uno de los líderes de una organización criminal dedicada al narcotráfico y lavado de dinero en Sudamérica. Además, figuraba entre los fugitivos más buscados por la Drug Enforcement Administration (DEA), que ofrecía una recompensa de hasta dos millones de dólares por información que permitiera su captura.

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