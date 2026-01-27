TED La Paz aguarda fallo del TSE para definir la situación de las candidaturas de UCS

La Unidad Cívica Solidaria (UCS) cuenta con candidatos inscritos a nivel nacional para las Elecciones Subnacionales 2026; sin embargo, su participación quedó en suspenso tras un reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El TCP emitió un auto constitucional mediante el cual rechazó el recurso presentado por UCS contra la quita de su personería jurídica. Esta decisión obliga al Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz a esperar la notificación oficial al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que se defina el futuro de las candidaturas del partido.

El vocal del TED La Paz, Antonio Condori, explicó que será la Sala Plena del TSE la instancia que deberá pronunciarse para proceder, o no, con la inhabilitación de los candidatos de UCS en el departamento paceño.

“Lo que resta hacer a la Sala Plena del TSE es ejecutar la cancelación de la personería jurídica, lo que equivale a dejar fuera de carrera al partido político y a sus candidatos”, declaró Condori.

Foto: Antonio Condori, Vocal TED La Paz

Hasta que se emita esa resolución, las candidaturas de UCS permanecen registradas, pero sin una definición definitiva sobre su continuidad en el proceso electoral.

Hace dos semanas, el TSE canceló la personería jurídica de Acción Democrática Nacionalista (ADN), luego de un pronunciamiento del TCP que ratificó la decisión electoral debido a que el partido no alcanzó el 3% mínimo de votación en anteriores elecciones.

Este antecedente es observado de cerca por UCS, ya que podría marcar el criterio que adopte el TSE en su caso.

Mira la programación en Red Uno Play