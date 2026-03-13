Plan de Oblitas: Salud en provincias y descentralización en La Paz

El candidato a la Gobernación de La Paz por Alianza Social Patriótica, Augusto Oblitas, afirmó este viernes que su propuesta de gestión se centra en cinco ejes principales: caminos, salud, educación, turismo y apoyo a la producción, con el objetivo de revertir lo que considera un rezago en el desarrollo del departamento.

“El departamento de La Paz está totalmente rezagado y no podemos permitir que continúe en esa situación. Un paceño tiene que asumir el reto de devolverle el sitial que antes tenía”, afirmó.

En materia de salud, el candidato planteó reorganizar el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, al que acusó de atravesar problemas de corrupción y falta de institucionalización para médicos, enfermeras y personal administrativo.

También propuso descentralizar los servicios de salud hacia las provincias, señalando que actualmente los hospitales de tercer nivel se concentran en la ciudad de La Paz y El Alto, lo que obliga a muchos pacientes a trasladarse largas distancias para recibir atención.

Caminos

En cuanto a infraestructura vial, Oblitas planteó impulsar la interconexión caminera entre las regiones norte, sur, este y oeste del departamento, especialmente en el norte paceño, donde aseguró que existe una “deuda histórica” en la construcción y mantenimiento de carreteras.

Asimismo, indicó que para financiar estos proyectos se debe coordinar entre los niveles municipal, departamental y nacional, además de gestionar cooperación internacional.

“Hay que tener iniciativa y buscar apoyo de organismos internacionales y embajadas para desarrollar infraestructura”, explicó.

Producción

El candidato también destacó la importancia de fortalecer el sector productivo en regiones como Caranavi, Palos Blancos y Alto Beni, donde se producen alimentos como cacao, café, cítricos y plátano.

“Entre el 80 y el 90 por ciento de los productos que llegan a los mercados de La Paz provienen de estas regiones, por lo que debemos apoyar a los productores con caminos y asistencia técnica”, afirmó.

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