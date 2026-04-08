Detención preventiva para presunto cómplice del triple asesinato en El Torno

La justicia boliviana determinó este martes la detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola para el presunto cómplice del triple asesinato en El Torno, Santa Cruz. El sujeto es señalado por colaborar de forma secundaria en el crimen que terminó con la vida de tres personas tras una jornada de consumo de alcohol.

El fiscal del caso, José Tarqui, informó que el imputado obstaculizó deliberadamente el proceso al eliminar mensajes, videos y fotografías de su teléfono celular. "Este señor estuvo compartiendo bebidas alcohólicas desde el viernes hasta el sábado que fallecieron estas personas", señaló la autoridad fiscal.

El pasado oscuro del imputado

La investigación policial reveló que el detenido no solo ocultaba información, sino que residía en el país utilizando una identidad falsa. Según los reportes oficiales, el ciudadano cuenta con antecedentes por narcotráfico en Perú bajo su nombre verdadero, lo que abre nuevas hipótesis sobre el móvil del crimen.

Una relación cercana y sospechosa

El fiscal Tarqui destacó que el hombre mantenía un vínculo estrecho con uno de los fallecidos y era el único que conocía la ubicación exacta del domicilio donde convivían. Sobre su rol, el fiscal aclaró: "La complicidad se refiere a una participación secundaria, pero con conocimiento previo de que iba a ocurrir ese hecho".

Pese a la gravedad de las acusaciones y los indicios presentados, el acusado optó por acogerse a su derecho constitucional de guardar silencio durante la audiencia cautelar. Las autoridades continuarán con las pesquisas para determinar si el triple asesinato está vinculado a los presuntos ilícitos a los que se dedicaba el ahora recluido.

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