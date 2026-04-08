Hallan precintos de dinero en el vehículo del hombre ejecutado en Cochabamba

La camioneta equipada para terrenos de difícil acceso y con vidrios polarizados, será sometida a un microaspirado tras el hallazgo de evidencias que refuerzan la hipótesis de un ajuste de cuentas por narcotráfico.
07/04/2026 20:20
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Tras el violento asesinato de un hombre de 30 años en la zona de Tamborada A, las investigaciones policiales se concentran ahora en un elemento clave: la camioneta de la víctima. El vehículo fue trasladado y precintado en las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para el inicio de peritajes especializados.
Equipada para zonas críticas
El motorizado no es una camioneta común. Se trata de un vehículo 4x4 con vidrios polarizados de alto grado que impiden ver cualquier movimiento en su interior. Un detalle que llamó la atención es que cuenta con un "snorkel" o respiradero elevado en la parte frontal.
Este tipo de modificaciones son características de vehículos utilizados para incursionar en áreas rurales de difícil acceso, permitiendo que el motor siga funcionando al atravesar ríos o zonas inundadas, lo que sugiere que el automóvil era empleado para operativos en terrenos complejos.
Hallazgos comprometedores
Durante la requisa preliminar, los agentes encontraron pertenencias del fallecido y de su chofer, quien sobrevivió al ataque y entregó el vehículo a las autoridades. Sin embargo, el hallazgo más relevante fue la presencia de precintos para fajos de dinero dentro de la cabina.
Este indicio, sumado a los antecedentes de la víctima por narcotráfico y portación de armas, ha llevado a la Policía a programar de manera urgente un microaspirado para este miércoles. Con esta prueba se busca determinar si el vehículo fue utilizado recientemente para el transporte de sustancias controladas.
El nexo con el crimen
El vehículo fue el escenario previo al crimen, ya que la víctima se desplazaba en él junto a su conductor antes de detenerse en el lote baldío donde fue ejecutado con dos disparos en la cabeza. Los investigadores realizan ahora un mapeo de los lugares donde la camioneta fue vista antes de llegar al sector sur de la ciudad.
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