Hallan precintos de dinero en el vehículo del hombre ejecutado en Cochabamba

Tras el violento asesinato de un hombre de 30 años en la zona de Tamborada A, las investigaciones policiales se concentran ahora en un elemento clave: la camioneta de la víctima. El vehículo fue trasladado y precintado en las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para el inicio de peritajes especializados.

Equipada para zonas críticas

El motorizado no es una camioneta común. Se trata de un vehículo 4x4 con vidrios polarizados de alto grado que impiden ver cualquier movimiento en su interior. Un detalle que llamó la atención es que cuenta con un "snorkel" o respiradero elevado en la parte frontal.

Este tipo de modificaciones son características de vehículos utilizados para incursionar en áreas rurales de difícil acceso, permitiendo que el motor siga funcionando al atravesar ríos o zonas inundadas, lo que sugiere que el automóvil era empleado para operativos en terrenos complejos.

Hallazgos comprometedores

Durante la requisa preliminar, los agentes encontraron pertenencias del fallecido y de su chofer, quien sobrevivió al ataque y entregó el vehículo a las autoridades. Sin embargo, el hallazgo más relevante fue la presencia de precintos para fajos de dinero dentro de la cabina.

Este indicio, sumado a los antecedentes de la víctima por narcotráfico y portación de armas, ha llevado a la Policía a programar de manera urgente un microaspirado para este miércoles. Con esta prueba se busca determinar si el vehículo fue utilizado recientemente para el transporte de sustancias controladas.

El nexo con el crimen

El vehículo fue el escenario previo al crimen, ya que la víctima se desplazaba en él junto a su conductor antes de detenerse en el lote baldío donde fue ejecutado con dos disparos en la cabeza. Los investigadores realizan ahora un mapeo de los lugares donde la camioneta fue vista antes de llegar al sector sur de la ciudad.

La camioneta permanece bajo custodia policial con precintos de seguridad, a la espera de los resultados químicos que podrían confirmar si la Toyota Hilux era parte de una estructura logística del narcotráfico en Cochabamba.

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