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Comunidad

Inician vacunación contra la influenza y Covid en los centros médicos

Conozca los requisitos y edades para acceder a las dosis gratuitas en centros de salud habilitados.

Ximena Rodriguez

07/04/2026 19:32

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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En centros de Salud como Pochola Trapero en Santa Cruz, se ha dado inicio oficial a la campaña de vacunación contra la influenza, aunque la jornada comenzó con la ausencia de pacientes. Las autoridades sanitarias locales reportan que las salas de espera se mantienen vacías debido a que gran parte de la población aún desconoce la disponibilidad de las dosis.

Diana Rojas, encargada del turno tarde, confirmó que ya cuentan con los suministros necesarios para atender tanto a menores como a adultos en este ciclo preventivo.

“Ya se está aplicando la vacuna de la Influenza a partir de hoy; tenemos habilitadas para adultos 3.900 dosis y pediátricas tenemos 1.200”, detalló la especialista para informar sobre el stock disponible.

Además de la inmunización contra la influenza, el centro ofrece refuerzos contra el Covid-19 para ciudadanos desde los cinco años de edad en adelante. Rojas enfatizó que la vacuna contra la Influenza se aplica desde los seis meses de vida, por lo que instó a las familias a acudir de inmediato para garantizar su protección estacional.

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