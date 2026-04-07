En un esfuerzo por garantizar el bienestar de los sectores más vulnerables, el Servicio Nacional de Sistema de Reparto (Senasir) realizó este lunes 6 de abril una campaña de pago de rentas a domicilio. La medida está destinada específicamente a rentistas y derechohabientes que, debido a impedimentos severos de salud, no pueden trasladarse a las agencias del Banco Unión.

Atención personalizada y segura

Las brigadas móviles del Senasir cuentan con el resguardo y apoyo de la Policía Boliviana, asegurando que el beneficio llegue de manera directa y segura a las manos de los beneficiarios en sus propios hogares.

Desde la institución destacaron que esta iniciativa busca eliminar las barreras físicas que enfrentan los adultos mayores con movilidad reducida, reafirmando un modelo de gestión "personalizado, cercano y solidario".

¿Cómo solicitar el servicio?

Si usted tiene un familiar o conoce a un beneficiario que requiera esta modalidad de pago por motivos de salud, debe cumplir con los requisitos establecidos por la institución.

Formulario de solicitud: Los interesados pueden descargar el documento oficial y revisar los requisitos necesarios en el siguiente enlace: Formulario SENASIR 2025.

Población objetivo: Personas con enfermedades crónicas, discapacidad motriz o situaciones de salud que impidan el traslado físico.

Este servicio es gratuito y forma parte de las políticas de protección social para asegurar que ningún rentista se quede sin percibir sus haberes por limitaciones físicas.

Vea las imágenes:

Mira la programación en Red Uno Play