Inspección en represas garantiza agua potable para La Paz y El Alto

Tras una inspección a las represas del sistema hídrico en el sector de Hampaturi, autoridades del Gobierno aseguraron el abastecimiento de agua potable para las ciudades de La Paz y El Alto, destacando además la calidad del recurso.

El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Justiniano, informó que se realizaron verificaciones tanto de la cantidad como de la calidad del agua almacenada en los embalses.

“No solamente se garantiza la cantidad de agua para todas nuestras familias, sino también la calidad, que es parte estructural del sistema”, afirmó.

La autoridad explicó que estos controles se complementan con el funcionamiento de las plantas de potabilización, que permiten asegurar que el agua llegue en condiciones adecuadas a los hogares.

Asimismo, anunció nuevas inversiones destinadas a fortalecer el sistema de almacenamiento hídrico en la región.

“Se ha aprobado un financiamiento para construir una nueva represa en Hampaturi Alto, que se sumará al sistema actual”, señaló.

El proyecto contempla una inversión de Bs 170 millones y tiene como objetivo garantizar el suministro de agua a largo plazo ante el crecimiento de la demanda.

Las autoridades destacaron que estas acciones buscan dar seguridad a la población frente a posibles contingencias y asegurar el acceso continuo al recurso.

La inspección forma parte de un monitoreo permanente del sistema hídrico, considerado estratégico para ambas ciudades.

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