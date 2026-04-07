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Trabajadores en salud de Cochabamba cumplen segundo día de huelga por sueldos adeudados

Un representante de los trabajadores explicó que el reclamo corresponde a los sueldos de enero, febrero y marzo, así como al bono de vacunación del 2025.

Cristina Cotari

07/04/2026 14:37

Trabajadores en salud de Cochabamba mantienen huelga por sueldos. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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Trabajadores en salud de Cochabamba cumplieron este martes el segundo día de huelga de hambre, en reclamo de tres meses de sueldos adeudados por parte de la Gobernación. El piquete se instaló en las instalaciones del Servicio Departamental de Salud (Sedes) y se mantendrá hasta que su demanda sea atendida, según los movilizados.

Un representante de los trabajadores explicó que el reclamo corresponde a los sueldos de enero, febrero y marzo, así como al bono de vacunación del 2025.

“Al iniciar la huelga ayer lunes, nos pagaron solo enero, pensando que íbamos a levantar la medida, pero en un ampliado decidimos mantener la huelga hasta que se cumpla la totalidad del pago”, señaló.

Hasta el momento, 160 trabajadores están afectados por los sueldos atrasados. El primer piquete estaba compuesto por 10 personas y  se prevé  que más trabajadores se sumen a la  protesta, de acuerdo a los dirigentes del sector.

Los trabajadores afirmaron que existen recursos económicos disponibles para cubrir los pagos pendientes y exigieron a las autoridades que se regularicen los salarios para garantizar el funcionamiento del sector salud.

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