Bebé muere en Pucarani tras ser llevado a un curandero: investigan el caso

Un menor de aproximadamente un año y medio falleció en el municipio de Pucarani en circunstancias que son investigadas por la Policía, luego de que fuera enterrado sin que se diera parte a las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el niño presentaba problemas de salud y fue llevado donde un curandero o yatiri; sin embargo, murió antes de recibir atención y sin haber sido evaluado por un médico.

“No se tiene ninguna referencia médica del menor, ya que no fue atendido por un profesional de salud”, informó el comandante de la Policía Rural y Fronteriza, Dacar Tirado.

El caso salió a la luz tras la denuncia de una familiar, quien al conocer lo ocurrido decidió acudir a instancias policiales.

“Una tía del menor llegó desde Cochabamba, constató los hechos y fue quien puso en conocimiento de la Policía”, señaló.

Tras la denuncia, efectivos procedieron a la aprehensión de la madre del niño y su pareja, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para fines investigativos.

Las autoridades iniciaron diligencias para determinar las causas reales del fallecimiento, incluyendo la posibilidad de realizar estudios forenses que permitan esclarecer lo ocurrido.

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