Presidente destaca a la Policía y reafirma lucha contra la corrupción

El presidente Rodrigo Paz participó en una reunión con autoridades de Gobierno y la Policía Boliviana, donde se analizaron acciones orientadas a fortalecer la seguridad en el país.

Durante el encuentro, el mandatario destacó los recientes resultados obtenidos en la lucha contra el narcotráfico y expresó su respaldo al trabajo que realizan los efectivos policiales en distintas regiones.

Reconocimiento al trabajo policial

A través de un mensaje público, el jefe de Estado hizo llegar un reconocimiento a la institución, valorando el esfuerzo de sus miembros.

“Hacemos llegar nuestro más profundo reconocimiento a cada hombre y mujer de la Policía Boliviana. Seguimos luchando contra la corrupción”, manifestó.

El pronunciamiento fue dirigido también al comandante general, Mirko Antonio Sokol Saravia, en representación de la institución.

Compromiso con la seguridad y transparencia

El presidente reafirmó que la lucha contra la corrupción y el narcotráfico continuará siendo una prioridad, en coordinación con las fuerzas del orden y otras instancias del Estado.

En ese sentido, se destacó la importancia de mantener operativos constantes, fortalecer los controles y consolidar estrategias que permitan resultados sostenibles.

Expectativa por nuevas acciones

El encuentro se enmarca en una agenda orientada a reforzar la seguridad ciudadana, por lo que se espera la implementación de nuevas medidas en los próximos días.

El Gobierno reiteró su compromiso de continuar trabajando para garantizar la seguridad de la población y fortalecer la institucionalidad.

Mira la programación en Red Uno Play