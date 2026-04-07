¡Plan en familia! Expopet abre con adopciones, shows y el esperado “Perrotón”

En el marco de Agropecruz 2026, las mascotas también tendrán su espacio con la realización de Expopet, una feria especializada que abre sus puertas al público desde este miércoles a las 17:00 y se extenderá hasta el domingo 12 de abril.

El evento está dirigido tanto a familias como al sector veterinario y contará con la participación de más de 100 marcas vinculadas al rubro de mascotas, consolidándose como uno de los espacios más importantes del sector.

Entre las actividades programadas, se realizará una feria de adopción de canes, con el objetivo de que las familias puedan brindar un hogar a cachorros y darles una segunda oportunidad.

Asimismo, el domingo se llevará a cabo el “Perrotón”, una maratón en compañía de mascotas que busca promover la actividad física y la tenencia responsable de animales.

Los organizadores destacaron que Expopet ofrecerá espacios tanto para especialistas como para el público en general, con propuestas pensadas para el bienestar y cuidado de las mascotas.

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