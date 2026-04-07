Investigan asesinato en la zona sur de Cochabamba: presumen ajuste de cuentas

La Policía investiga el asesinato de un hombre de 29 años, identificado como Pedro Luis F., quien fue ultimado la tarde del lunes en un lote de la zona de Pucara, al sur de la ciudad de Cochabamba.

Según las primeras investigaciones, se presume que el crimen pudo tratarse de un ajuste de cuentas, debido a los antecedentes delictivos de la víctima, que incluyen narcotráfico, hurto y portación ilícita de armas de fuego en Santa Cruz y Cochabamba.

Un testigo relató que escuchó la detonación de un arma de fuego y observó a dos sujetos huir en un vehículo que habría trasladado a la víctima hasta el lote.

La Policía realizó la verificación del área, donde aún permanecen objetos de la víctima y posibles indicios de los responsables.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) continúa con las investigaciones en medio de la preocupación de los vecinos por el aumento de hechos violentos en la zona sur de la ciudad.

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