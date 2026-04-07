Más de 6.000 estudiantes participarán en paseo de producción sostenible de Agropecruz

En el marco de Agropecruz 2026, este martes se inauguró el Paseo de Producción Sostenible, una iniciativa impulsada por Fexpocruz en coordinación con la Fundación Patiño.

En su cuarta versión, este espacio busca acercar a niños y jóvenes a prácticas de producción responsable y al cuidado del medio ambiente, a través de un recorrido interactivo compuesto por seis estaciones temáticas.

El circuito incluye áreas dedicadas a huertos urbanos, acuaponía e hidroponía, regeneración de suelos, bio-preparados, ganadería regenerativa y apicultura, donde los participantes podrán conocer técnicas sostenibles aplicadas al sector productivo.

Durante el acto de inauguración, el presidente de Fexpocruz, Klaus Frerking, destacó la importancia de formar nuevas generaciones con conciencia ambiental y visión de futuro, e invitó a unidades educativas y universidades a sumarse a la iniciativa.

“Sembrar conocimiento y cuidar nuestro entorno es la mejor forma de construir el futuro. Invitamos a colegios y universidades a ser parte de este espacio, donde aprender también significa comprender y actuar”, señaló.

El Paseo de Producción Sostenible se desarrolla del 7 al 14 de abril, con cuatro turnos diarios a partir de las 07:45. El recorrido incluye ingreso, transporte ida y vuelta desde las instituciones educativas, guías especializados, merienda y la entrega de semillas como incentivo para fomentar el aprendizaje en casa.

Se prevé la participación de más de 6.000 niños y jóvenes de distintos colegios y universidades, consolidando este espacio como una plataforma clave para la educación ambiental y productiva.

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