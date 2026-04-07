Aprehenden a dos personas tras ingresar en presunto estado de ebriedad a refinería en Santa Cruz

Dos personas fueron aprehendidas la tarde de este martes tras ingresar presuntamente en estado de ebriedad a la refinería Palmasola de YPFB, en Santa Cruz, vulnerando los controles de seguridad del recinto.

El hecho se registró en el ingreso principal de la planta, donde se desplegó personal de la Unidad Operativa de Tránsito, así como equipos de logística de la estatal petrolera. En el lugar se observó a los dos implicados enmanillados dentro del vehículo en el que habrían ingresado.

Un efectivo policial confirmó la aprehensión e indicó que ambos sujetos fueron retenidos al interior del predio tras detectarse un ingreso irregular.

“Son dos personas arrestadas que, aparentemente en estado de ebriedad, ingresaron vulnerando la seguridad. Se las remitirá a la instancia correspondiente”, señaló.

La autoridad también aclaró que los aprehendidos no son funcionarios de la refinería, descartando cualquier vínculo laboral con la planta.

El operativo se activó de manera inmediata gracias a la coordinación entre la Policía y el personal de seguridad de YPFB, quienes mantienen vigilancia permanente en el perímetro del complejo industrial.

El vehículo en el que se trasladaban fue precintado dentro de las instalaciones y posteriormente trasladado por una grúa a dependencias de Tránsito, en la zona de Los Lotes.

Desde la Unidad Operativa de Tránsito informaron que se investiga un posible caso de conducción peligrosa, por lo que se realizarán pruebas de alcoholemia al conductor.

“Estamos a la espera del informe de acción directa para establecer responsabilidades y abrir la investigación correspondiente”, indicó otro efectivo.

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