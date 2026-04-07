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Revise aquí la lista de jurados electorales para el balotaje en Santa Cruz

El TED recordó que el cumplimiento es obligatorio y que en las próximas horas se anunciará el cronograma de capacitación en la capital y las provincias.

Red Uno de Bolivia

07/04/2026 15:29

Más de 53.000 personas fueron designadas como jurados electorales. Foto TED SCZ
Santa Cruz, Bolivia

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El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz publicó la lista oficial de jurados electorales designados para la segunda vuelta de la elección a la Gobernación cruceña, prevista para el 19 de abril.

La nómina fue difundida a través de sus redes sociales junto a un código QR, mediante el cual los ciudadanos pueden verificar de manera rápida si fueron seleccionados como jurados electorales para el balotaje.

El TED recordó que el cumplimiento de esta función es obligatorio y fundamental para garantizar la transparencia del proceso electoral.

Asimismo, la institución informó que en las próximas horas se dará a conocer el cronograma y los lugares de capacitación para los ciudadanos designados, tanto en la capital como en las provincias.

Este proceso forma parte del calendario electoral rumbo a la segunda vuelta, en la que se definirá al gobernador y vicegobernador del departamento.

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