ABC habilita paso temporal hacia Chuquisaca por la ruta Cochabamba–Oruro

La medida responde a trabajos de rehabilitación en el sector Llavini y a la demanda de transportistas y pasajeros que quedaron varados tras bloqueos en Oruro.
07/04/2026 15:38
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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) habilitó de manera temporal el paso vehicular en la ruta Cochabamba–Oruro para los usuarios que se dirigen hacia el departamento de Chuquisaca, en un contexto marcado por bloqueos y trabajos de mantenimiento en carretera.
La medida se aplicó en el sector de Llavini, donde se ejecutan obras de rehabilitación vial, y fue adoptada en atención a la solicitud de transportistas y pasajeros que necesitaban cruzar la zona.
Paso habilitado por tiempo limitado
Según técnicos de la ABC en Cochabamba, el acuerdo con los transportistas permitió habilitar la circulación por un periodo determinado.
Posteriormente, el tránsito fue restringido nuevamente hasta las 17:00, con el objetivo de continuar con los trabajos programados en el tramo.
Beneficio para los usuarios
La habilitación temporal permitió:
Recomendaciones
La ABC, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, recomienda a los usuarios:
Un tramo en recuperación
Mientras avanzan los trabajos en Llavini, la transitabilidad en este importante corredor vial se mantiene sujeta a horarios y coordinaciones temporales.
La expectativa está puesta en la pronta normalización del tránsito, una vez concluidas las labores de rehabilitación en la zona.
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